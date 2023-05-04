İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li bir ismin AB Büyükelçisiyle görüşmesine ilişkin ses kaydı iddiasına yönelik konuştu. Bakan Soylu, “Bu seçimin içinde olacaklar, bu seçim sonrası yaşanacaklar, adaylıklar ve bu seçimin içerisindeki tüm modellemelerin tamamı orada konuşuluyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin büyükelçisi” dedi.

AA

Türkiye, seçimin atmosferine iyiden iyiye girdi…

İstanbul’un altını üstüne getiren, bölgesinde gezmedik yer bırakmayan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün canlı yayında megakentlilerin karşısına çıktı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Soylu, bu seçimi AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok iyi anlattığı bir seçim olarak gördüğünü ifade ederek, kararsız seçmenin de istikrara oy vereceğini kaydetti.

"Türkiye, öpücükle almadı"

Türkiye'nin enerjide, savunma sanayisinde bağımsızlığını sağladığını, yerli malı haftasını TEKNOFEST'le kutladığını anlatan Soylu, ülkenin Hürjet'i, Hürkuş'u, Altay tankı, KAAN'ı, milli muharip uçağı, İHA'ları, SİHA'ları bulunduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Türkiye'nin Akıncı, Kızılelma ve TCG Anadolu'yu da yaptığını dile getiren Soylu, "Şimdi bunları Türkiye öpücükle yapmadı. Yani Amerika'ya öpücük yollayarak yapmadı Türkiye bunları. Türkiye bunları kendi milli ve yerli kendi evlatlarıyla beraber yaptı." ifadelerini kullandı.

CHP'li ismin ses kaydı

Soylu, "Dün katıldığınız bir canlı yayında 6'lı Masa'nın toplantısı sonrası CHP'li bir ismin bir AB büyükelçisine gittiğini ve mutabakat metnini bir anlamda onaylattığını ima ettiniz. Hatta o görüşmenin ses kaydı olduğunu söylediniz. O ses kaydı nereden alındı? Nasıl alındı?" şeklindeki soru üzerine, "Eğer birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ajanlık faaliyeti yapılırken takip etmek temel görevidir." şeklinde konuştu.

Bu ses kaydını dinlediğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

Burada sadece gidip bir ziyaret falan söz konusu değil. İlk toplantının redaktesi söz konusu. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diyor. Bu seçimin içinde olacaklar, bu seçim sonrası yaşanacaklar, adaylıklar ve bu seçimin içerisindeki tüm modellemelerin tamamı orada konuşuluyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin büyükelçisi. Ben 6 ay önce onların İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman bunu kendilerine de söyledim. Sizin büyükelçiniz böyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede kendilerine ana muhalefet ve 6'lı Masa tarafından böyle birisi gönderildi, Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz gönderildiği andan itibaren de konuşmalar budur. Mesela ilgili İçişleri Bakanı bana şunu söylemedi. 'Siz bu konuşmaları nasıl biliyorsunuz' demedi.

"Sayın Çeviköz nasıl dinlenecek?"

Dünyanın bütün ülkelerinin ve devletlerin, bu tip yabancı ülkelerin ajanlık faaliyeti yapma yoluna gittiklerinde kendilerini koruma meşruiyetinin söz konusu olduğunu dile getiren Soylu, "Ünal Çeviköz'ün mü dinlendiğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine "Niye Sayın Çeviköz dinlensin? Sayın Çeviköz nasıl dinlenecek? Telefonla konuşma değil ki. Gittiği büyükelçiliği söylüyorum, büyükelçilikte yaptıkları bir değerlendirmeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

'Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı başladı'

Soylu, deprem bölgesindeki çalışmalara değinerek, Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının bittiğini, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandığını söyledi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmadaki son durumun sorulması üzerine Soylu, savcılığın soruşturmayı yürüttüğünü, bu süreçte söyleyecekleri her şeyin soruşturmayı etkileyeceğini dile getirdi.

Olaya ilişkin belirlenen faillerin tamamının yakalandığını aktaran Soylu, "Savcılar soruşturmalarını sürdürüyorlar. Bizden de kolluk olarak talep ettikleri her şeyi biz kendileriyle paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sorumluluk sahibi olan ne olduğunu paylaşır"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki iddialarına ilişkin de "Sorumluluk sahibi olan ne olduğunu paylaşır. Derdinin ne olduğunu paylaşır. Bunun uçarı bir bilgi olduğu apaçık meydandadır. Yani sadece manipüle edebilmek için bir bilgi olduğu. Bu tamamen siyaset için kullanılması planlanan, Kılıçdaroğlu cenahının ürettiği bir dezenformasyondur, yalandır." diye konuştu.

'Yenikapı'da miting yapacaktık, engeller oluşturuldu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda bir mitingleri olduğunu belirterek, "Maalesef biz bu büyük mitingi aslında belki Yenikapı'da yapmak isterdik. Ama orada malum bir takım çalışmaların yapıldığı, birtakım süreçlerin olduğu, işte altyapısı, üstyapısı, park, şu, bu, birçok bana göre engellerle oluşturulmuş süreçten dolayı biz bu mitingi Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğiz." dedi.

"İstanbul'un tarihin en büyük mitingini yapacak"

Bu mitingde İstanbullunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında büyük bir duruş sergileyeceğini aktaran Soylu, şöyle konuştu: