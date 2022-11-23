İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de incelemelerde bulundu

5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce’ye giderek yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybının olmadığını, taramaların devam ettiğini bildirdi.

Türkiye, yeni güne Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle uyandı.

5.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.81 kilometre olarak ölçüldü.

46 yaralı var

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Edirne ve diğer bazı çevre illerde hissedilen depremin ardından AFAD'dan yaralı sayısı bilgisi geldi.

Buna göre Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin depremden dolayı yaralandığı duyuruldu.

“Artçılar 4’ün üzerinde olabilir”

Deprem sonrası hemen bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de incelemelerine başlayan Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Soylu, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, “4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu VİDEO

“Herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak”

Şu ana kadar bir ağır hasarlı bina ile ilgili ihbar veya bildirim gelmediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaptıkları taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmadıklarını bildirdi.

Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu, daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da da atlama suretiyle bir yaralımızın leğen kemiği kırık. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce'deki yaralının hayati tehlikesi var. Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde...

Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak.”

Tedbir alındı

Bakan Soylu, doğalgaz ve elektrik kaçakları konusunda tedbirler alındığına işaret ederek, "70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD tüm ekipler battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanları sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz, bölgeye intikal ediyor Allah'a şükür. Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar, tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.