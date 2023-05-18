İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hal esnafını ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da meyve ve sebze halini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

AA Bakanlar seçim bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor... Hal esnafıyla selamlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Halciler Derneğinde kahvaltı yaptı. Dernek yöneticilerinden esnafın taleplerini dinleyen Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerde destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi Soylu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan ile dernek yönetimi katıldı.