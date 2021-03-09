İçişleri Bakanlığı: 18 bin 547 otel ve konaklama tesisi denetlendi

İçişleri Bakanlığı: 18 bin 547 otel ve konaklama tesisi denetlendi

İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.

Konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 denetimlerinde 3 bin 617 iş yerine uyarı, 7 bin 496 işletme ve kişiye idari para cezası verildi.



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