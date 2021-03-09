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- İçişleri Bakanlığı: 18 bin 547 otel ve konaklama tesisi denetlendi
İçişleri Bakanlığı: 18 bin 547 otel ve konaklama tesisi denetlendi
İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.
- AA
- 09.03.2021 - 09:33
- Güncelleme : 09.03.2021 - 09:34
İçişleri Bakanlığı'nın tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.
Konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 denetimlerinde 3 bin 617 iş yerine uyarı, 7 bin 496 işletme ve kişiye idari para cezası verildi.
AYRINTILAR GELİYOR.