İçişleri Bakanlığı açıkladı! Depremzedelerin oy kullanması için kolaylık sağlandı Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; depremzedelerin yaşadığı çadır, konteyner, yurt gibi yerleri, ev adresi olarak gösterebileceği açıklandı.

Türkiye'nin bir gündemi depremin bıraktığı izler, diğer gündemi ise yaklaşan seçimler...

6 Şubat tarihinde gerçekleşen art arda depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Felaketin ardından 1 ay geride kalırken, bölgedeki enkaz izleri silinmeye çalışılıyor.

Bir yandan da depremzedelerin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Coğrafyanın büyük bir bölümünü vuran deprem, binlerce depremzedeyi evinden ederken, vatandaşların ikametleri değişti.

Bir kesim deprem şehirlerini terk ederek yurdun başka bölümlerinde yaşamaya başlarken, memleketlerinde kalan vatandaşlar da çadır veya konteyner kentlerde barınmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremzedelerin oy kullanabileceği alanları incelemek için sahaya indi.

Depremzedelerin oy kullanabilmesi için imkan sağlandı

Konuya ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Depremzedelere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerlere, nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatikler aracılığı ile yerleşim yeri adres beyanı yapabilme kolaylığı sağlandı.

Bakanlığın tam açıklaması ise şu şekilde;