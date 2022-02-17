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    İçişleri Bakanlığı: Aranan şahıslar uygulamasında 2 bin 398 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, 'Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı' dedi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:26
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    İçişleri Bakanlığı: Aranan şahıslar uygulamasında 2 bin 398 kişi yakalandı

    Haklarında yakalama kararı bulunan şahısalra yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Edinilen bilgilere göre ise ülke genelinde arama kararı bulunan fazla sayıda şahıs yakalandı.

    TOPLAMDA 2 BİN 398 KİŞİ YAKALANDI

    İçişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili 2 bin 398 kişinin ekiplerce yakalandığını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı." bilgisini aktardı.


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