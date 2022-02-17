İçişleri Bakanlığı: Aranan şahıslar uygulamasında 2 bin 398 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 'Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı' dedi.

Haklarında yakalama kararı bulunan şahısalra yönelik çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre ise ülke genelinde arama kararı bulunan fazla sayıda şahıs yakalandı.

TOPLAMDA 2 BİN 398 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili 2 bin 398 kişinin ekiplerce yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı." bilgisini aktardı.