İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerini denetledi

Ülke genelinde yapılan eş zamanlı uygulamada, 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisi hakkında işlem uygulandı. 4 tesis ile 42 günübirlik ev kapatıldı.

Günübirlik evler başta olmak üzere Kimlik Bildirme Kanunu'na tabi konaklama tesislerinde koronavirüs tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

4 bin 611 günübirlik işleticiye ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen uygulamada, 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı.

DENETİM SONUCU ORTAYA ÇIKAN TABLO

Denetimler sonucu Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandı, 4 tesis ile 42 günübirlik ev kapatıldı.

Salgın tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapıldı, 5 günübirlik işletme mühürlendi.

ATEŞLİ SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 15, 2 ile 5 yıl arası 14, 5 ile 10 yıl arası bir, 10 ile 20 yıl arası 3 ve yakalama emriyle aranan 445 olmak üzere aranan 478 kişi yakalandı.

Aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu ile 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.