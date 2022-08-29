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    İçişleri Bakanlığı: Tendürek'te PKK'ya ait cephane ele geçirildi

    2 hafta önce terörden temizlendiği duyurulan Tendürek Dağı’nda, PKK/KCK tarafından cephaneye olarak kullanılan 2 mağara bulundu. Mağaraların içinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.
    • 29.08.2022 - 12:36
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    İçişleri Bakanlığı: Tendürek'te PKK'ya ait cephane ele geçirildi

    Terör ile mücadeleye kapsamında gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 hafta önce Tendürek Dağı’nın PKK/KCK terör örgütünden temizlendiğini duyurdu.

    Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan Tendürek Dağı mevkisinde, teröristlerden geriye cephaneleri kaldı.

    DHA’nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan 2 mağara tespit edildiğini duyurdu.

    Ele geçirilenler

    Mağarada yapılan aramada; zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilo TNT patlayıcı, 40 fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bomba atar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı: Tendürek te PKK ya ait cephane ele geçirildi #1

    İçişleri Bakanlığı: Tendürek te PKK ya ait cephane ele geçirildi #2


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