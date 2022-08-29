İçişleri Bakanlığı: Tendürek'te PKK'ya ait cephane ele geçirildi

2 hafta önce terörden temizlendiği duyurulan Tendürek Dağı’nda, PKK/KCK tarafından cephaneye olarak kullanılan 2 mağara bulundu. Mağaraların içinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.

Terör ile mücadeleye kapsamında gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 hafta önce Tendürek Dağı’nın PKK/KCK terör örgütünden temizlendiğini duyurdu.

Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan Tendürek Dağı mevkisinde, teröristlerden geriye cephaneleri kaldı.

DHA’nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan 2 mağara tespit edildiğini duyurdu.

Ele geçirilenler

Mağarada yapılan aramada; zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilo TNT patlayıcı, 40 fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bomba atar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.