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    İçişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli personel alımı

    Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.
    • AA
    • 26.01.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 09:46
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    İçişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli personel alımı

    Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

    BAŞVURULAR 1-7 ŞUBAT'TA

    Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

    Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

    İçişleri Bakanlığı nda sözleşmeli personel alımı #1


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