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İçişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli personel alımı
Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.
- AA
- 26.01.2022 - 09:07
- Güncelleme : 26.01.2022 - 09:46
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
BAŞVURULAR 1-7 ŞUBAT'TA
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.
Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.