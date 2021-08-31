İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! PCR testleri nasıl ve kimlere uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! PCR testleri nasıl ve kimlere uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı 81 ile "PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" gönderdi. Bunun akabinde aşı olmayanlar, "PCR testleri nasıl ve kimlere uygulanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 'minikleri riske atmayalım' diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sık sık aşılanmanın önemine dikkat çekiyor.

Okulları açılmasına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayanlara ilişkin, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz." demişti.

Bunun akabinde aşı olmayanları telaş sararken, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile "PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" gönderildi.

Peki, PCR testleri nasıl ve kimlere uygulanacak?

PCR TESTLERİ NASIL VE KİMLERE UYGULANACAK?

Genelgeye göre, başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

PCR TESTİNDE YAŞ GRUBU KAÇ OLACAK?

Öte yandan, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.