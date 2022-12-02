Petrol
87.17
0.33%
Euro
19.6003
-0.08%
Dolar
18.6383
0.03%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5043
-0.06%
Bitcoin
321.169
-0.65%
BTXN Coin
5.50
-1.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Canfeda Alman kod adlı terörist ve 2 kişi yakalandı

    Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist ve 2 şüphelinin tırın dorsesinde yakalanarak gözaltına alınması üzerine farklı suçlardan aranan Öngüç, tutuklandı.
    • 02.12.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canfeda Alman kod adlı terörist ve 2 kişi yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara başarılı bir yenisi daha eklendi.

    PKKKCK-PYDYPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir tırın dorsesinin altına saklandığı bilgisine ulaşıldı.

    Teröristin yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine,  3 kişinin bulunduğu tır, Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

    Aranan terörist yakalandı

    Yapılan araştırmada, tırdaki 3 erkek şahıstan 1'inin 'Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma ve Kasten Öldürme' suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

    Canfeda Alman kod adlı terörist ve 2 kişi yakalandı #1

    2 şüpheli de gözaltına alındı

    Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 şahıs da Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

    Birçok terör olayına katıldığı belirlendi

    Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 1 Jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

    Canfeda Alman kod adlı terörist ve 2 kişi yakalandı #2

    Terörist korumalığı yaptığı tespit edildi

    Ayrıca PKKKCK-PYDYPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

    Terörist tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, terörist, adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Canfeda Alman kod adlı terörist ve 2 kişi yakalandı #3


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü
    3. Sayfa

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    Futbol

    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Görüş Bildir