İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gitti...
Milyonlarca seçmenin oy verme işleminin ardından 28. Dönem Milletvekili sonuçları belli oldu.
Ancak Cumhurbaşkanı adayı hiçbir ismin gerekli olan yüzde 50 artı 1 oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
En çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış 28 Mayıs’ta kurulacak olan sandıklardan çıkacak olan oylar ile son bulacak.
Deprem bölgesindeki sonuçlar merak edildi
14 Mayıs’taki kritik seçimlerde özellikle merak edilen deprem bölgesindeki sonuçlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde aldığı oy sonrasında sosyal medyada depremzedelere yönelik skandal ifadeler kullanıldı.
Depremzedelere yapılan hareketler vicdanları yaraladı
Vicdanları yaralayan ve hakaret ile küfürlerin havada uçuştuğu ifadelere tepki yağdı.
Konaklamalarına son verildi
Söz konusu olay gündemdeki sıcaklığını korurken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelerin konaklamalarına son verme kararı aldı.
Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddialar üzerine soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.