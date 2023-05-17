İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ'da depremzedelerin otelden çıkarılma iddialarına yönelik olarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik soruşturma başlattı.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gitti...

Milyonlarca seçmenin oy verme işleminin ardından 28. Dönem Milletvekili sonuçları belli oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı adayı hiçbir ismin gerekli olan yüzde 50 artı 1 oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

En çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış 28 Mayıs’ta kurulacak olan sandıklardan çıkacak olan oylar ile son bulacak.

Deprem bölgesindeki sonuçlar merak edildi

14 Mayıs’taki kritik seçimlerde özellikle merak edilen deprem bölgesindeki sonuçlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde aldığı oy sonrasında sosyal medyada depremzedelere yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

Depremzedelere yapılan hareketler vicdanları yaraladı

Vicdanları yaralayan ve hakaret ile küfürlerin havada uçuştuğu ifadelere tepki yağdı.

Konaklamalarına son verildi

Söz konusu olay gündemdeki sıcaklığını korurken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelerin konaklamalarına son verme kararı aldı.

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddialar üzerine soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: