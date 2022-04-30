İçişleri'nin bayram öncesi güven uygulamasında bin 57 şahıs yakalandı

Ramazan Bayramı öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, bin 57 aranan şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde yurt genelinde Türkiye Güven Huzur çalışması yürüttü.

Bakanlığın yürüttüğü çalışma kapsamında aranan binden fazla şahıs bulunurken, 4'ü çocuk 18 kayıp kişiye de ulaşıldı.

Bin 57 kişinin yakalandığı operasyonlara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma, amacına ulaştı

Açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

56 bin 115 personel görev aldı

Uygulama kapsamında, metruk binalar, park-bahçeler, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 56 bin 115 personel ve 204 dedektör köpeği ile 8 bin 461 noktada denetim yapıldı.

On binlerce alan denetlendi

7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçenin kontrol edildiği uygulamada, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi, 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

499 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, 1057 aranan şüpheli yakalandı, 4'ü çocuk 18 kayıp şahıs bulundu. 384 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 41 kişi gözaltına alındı.

145 bin 848 aracın kontrol edildiği, 4 bin 624 araca işlem yapılan uygulamada, 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3 bin kilogram kaçak tütün ele geçirildi.