İcra borçları silindi mi? Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borcu ne zaman silinir?

İcra borçları silindi mi? Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borcu ne zaman silinir?

İcralık borçlar devlet desteğiyle tasfiye edilecek. Milyonları sevince boğan bu gelişmenin detayları merak edilmeye başlandı. Peki, İcra borçları silindi mi?

Borçları icralık olan ve çdeyecek durumu olmayan vatandaşların imdadına devlet yetişti.

İcralık borçlar devlet desteğiyle tasfiye edilecek. Milyonları sevince boğan bu gelişme sonrası detaylar araştırılmaya başlandı.

İcralık borçlarından kurtulmak için gün sayan vatandaşlar, "İcra borçları silindi mi? Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borcu ne zaman silinir?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, İcra borçları silindi mi? Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borcu ne zaman silinir? İşte yanıtı...

İcra borçları silindi mi?

İcra borçlarının ne zaman silineceğine dair net bir tarih paylaşılmadı. Yasal düzenleme gerektiği için Meclis'in açılması bekleniyor.

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borcu ne zaman silinir?

6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar TL borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaç sözleşmelerinden kaynaklanan borcu devlet üstlenecek.

1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş Icra takibindeki borçlarının 2 bin 500 TL'ye kadar olan kısmını yine devlet üstlenecek.