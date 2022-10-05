İcra borcu olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Bunun akabinde de, "İcra borçları silinecek mi? Kimleri kapsıyor?" soruları gündeme düştü.

Uzun yıllardır borcu olan, ödeyemeyen ve icraya düşen vatandaşlar, devletten destek bekliyordu.

Bu borçlardan ve icradan kurtulmak isteyen vatandaşlar, gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşların rahat bir nefes almasına nedne oldu.

Çükü Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra borçlarına ilişkin müjde verdi ve tasfiye edileceğini söyledi.

Bunun üzerine, "İcra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor?" soruları gündeme getirildi.

Peki, İcra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? İşte detaylar....

İcra borçları silinecek mi? Kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borçları hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir başka müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Milletimizin can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması her vakit olduğu gibi bugün de birinci önceliğimizdir.

Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.

Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Hükümet olarak aldığımız kararın yasal düzenleme boyutunu ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte cumhur ittifakının Meclis grupları hemen atacaktır."