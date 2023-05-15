İdris Naim Şahin'e soğuk duş: Ordu'da umduğunu bulamadı İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Ordu'da hüsrana uğradı. Şahin meclise gidemezken, Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti.

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Eski bakanlardan İdris Naim Şahin, siyasi hayatına AK Parti'den ayrılarak Millet ve Adalet Partisi'ni kurdu.

Şahin daha sonra Saadet Partisi'ne katılarak bir süre orada siyaset yaptı.

Şahin daha sonra İyi Parti'den Ordu'da milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Ordu'da yüzü gülmedi: Seçilemedi

Ordu'da sandıkların yüzde 99,9'u açıldı ve sonuçlar netleşti.

Buna göre Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti.

Ancak İyi Parti listelerinden seçime giren İdris Naim Şahin umduğunu bulamadı.

Şahin İyi Parti'nin vekil çıkaramaması nedeniyle saf dışı kaldı.

Yıllar önceki ifadeleri hala akıllarda

Öte yandan Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisinin öldüğü gölette incelemelerde bulunduktan sonra Pasinler'e giden dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir vatandaşa, "Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim" demişti.