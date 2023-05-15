İETT aracı arızalanınca vatandaşlar mağdur oldu İstanbul’da yolda kalan İETT aracındaki vatandaşlar yere çöküp yeni aracın gelmesini bekledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan İETT otobüsleri, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Yolcular araçtan indirildi

Bu kez mağduriyet Arnavutköy-Yenibosna arasında yaşandı.

Sefer yapan İETT otobüsü, Altınşehir’de arızalanınca yolda kaldı. Arıza nedeniyle yolculuklarına devam edemeyen vatandaşlar araçtan indirildi.

O anlar kamerada

Mağdur vatandaşlar yol kenarında oturarak yeni otobüsün gelmesini bekledi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.