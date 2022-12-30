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    İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu

    İstanbul'da ilerleyen sürücü, İETT otobüsünün içerisine yüklenmiş olan onlarca kağıt havluyu görünce gözlerine inanamadı. Şaşkınlık yaratan anlar kayda alındı.
    • 30.12.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:59
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    İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu

    İETT otobüsleri her gün yeni bir arıza haberi ile gündeme gelirken, bu kez bambaşka bir olay yaşandı.

    Şaşkınlık yaratan olay, TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde kayda alındı.

    Otobüse kağıt havlu dolduruldu

    Seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı.

    20 saniye kadar süren görüntüde, seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.

    İşte o anlar...

    İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu ViDEO

    İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu #1


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