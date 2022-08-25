İETT otobüsü yağmura dayanamadı: Tavanından su aldı

Megakenti etkisi altına alan yağış, İETT otobüslerinde rezilliğe neden oldu. Tavanından yağmur alan otobüste vatandaşlar ıslandı.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın alarm verdiği sağanak yağış, dün geceden itibaren megakent İstanbul'u etkisi altına aldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Vatandaşlar su akıntısına kapılırken, sürücüler de sıkışan trafikte çile çekti.

İETT otobüsü tavandan su aldı

Bir diğer yanda İETT otobüsleri ise yine mağdur etti.

94 Y kodlu Bakırköy-Yeşilpınar otobüsü, tavanından su akıttı.

Camlardan akan su otobüsün içerisine boşalırken, bazı vatandaşlar ıslandı.

İETT otobüsü tavanından su aldı VİDEO

