İETT şoförü, aracı açık bırakıp düğüne gitti

Küçükçekmece'de alkollü İETT şoförü otobüsü çalışır vaziyette ana caddeye bırakıp düğüne gitti. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de İETT şoförü, akılalmaz bir olay gerçekleştirdi.

Halkalı'da alkollü olduğu iddia edilen İETT şoförü, aracı ana caddede çalışır halde bıraktı.

Otobüsü açık bırakıp düğüne gitti

Kapılarının da açık bırakıldığı otobüsten inen şoför, düğüne gitti.

Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu.

Salonda anons yapıldı

Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı.

Para cezası kesildi

Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı.

"Anonsa yanıt vermedi"

Olay sırasında evinin önünde oturduğunu ve şoförün yol ortasında aracı bırakarak düğüne gittiğini belirten bir görgü şahidi, “İETT şoförü çalışır vaziyette bırakarak burada düğüne gitti. Burada trafik yoğunluğu oluştu. Daha sonra polis ekipleri geldi daha sonra şoförü buldular. Düğün salonunda anons falan da edildi ama bir yanıt vermemiş. Şahıs alkollü bir şekilde aracını bırakıp gitmiş.” dedi.



