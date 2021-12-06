Düğün merasimlerinin ardından Azerbaycan'a gidecek olan çifte, damadın arkadaşı tarafından uçak bileti hediye edildi.

Iğdır'da dünyaevine giren Ece ve Uğur Dilmen'in düğün merasiminde, damadın arkadaşından sürpriz bir takı takıldı.

Düğünün ardından Azerbaycan'a gidecek olan Dilmen çiftine, damadın arkadaşı tarafından uçak bileti hediye edildi.

"DOLARA İNAT BÖYLE BİR JEST YAPMAK İSTEDİK"

Erhan Ersavaş, “Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan’a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, euro ve dolara inat Türk Lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır.” şeklinde konuştu.

Iğdır'da damada arkadaşından uçak bileti takıldı VİDEO









