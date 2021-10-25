Sınırda inşa edilen duvar ve entegre güvenlik sistemleri, yasa dışı geçişleri ve terör olaylarını bitme noktasına getirdi. Bölge, sistemin kurulmasıyla daha güvenli bir hale geldi.

İran sınırında yasa dışı giriş ve terör olaylarına karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor…

2016 yılında başlayan, ‘Duvar ile Entegre Güvenlik Sistemi’ ile Iğdır’da, sınırdan kaçak geçişler bitme noktasına geldi.

Duvar ile kapatılıp elektronik sistemler ile izlenen Iğdır-İran sınırında, terör sızmaları azaldı, saldırılar yok denecek kadar azaldı.

En küçük insan hareketliliği dahi anında tespit edilirken, güvenlik duvarının yanında inşa edilen devriye yolu ve aydınlatma sistemi de bölgenin güvenliğine büyük oranda fayda sağladı.

“HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

İnsanlı-insansız gözetleme kuleleri, tel çit, panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı-zırhsız devriye araçları, İHA ve SİHA’lar, elektronik ve termal gözetleme sistemleri sınırda güvenliği üst düzeye çıkardı.

Iğdır’da vatandaşlar, yapılan güvenlik duvarından memnun olduklarını belirterek, "Her zaman devletimizin yanındayız." mesajı verdi.

Iğdır’da, güvenlik duvarı terör saldırılarını ve yasa dışı göçü bitirdi VİDEO



“ERMENİSTAN’DAN İRAN’A, İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GEÇİŞLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ”

Güvenlik duvarının önemli olduğunu belirten ve Iğdır’da esnaf olan Orhan Çevik, “Ülkemizin güvenliği için terörün bitmesi için devletimizin yaptığı her şeye katılıyoruz. Güvenlik duvarı olmadığı zaman geçişler daha çoktu. Ermenistan’dan İran’a, İran’dan Türkiye’ye güvenlik duvarı ile geçişlerin önüne geçilmiş olundu.” dedi.

“GÜVENLİK DUVARI ÇOK GÜZEL OLDU”

Iğdır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, güvenlik duvarının önemine değinerek, “Iğdır ve İran sınırına yapılan güvenlik duvarı çok güzel oldu. Terör burada bitti, Allah devletimizden razı olsun. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da bu desteği için teşekkür ediyoruz.” sözlerini kullandı.