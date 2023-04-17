Iğdır'da ikna edilen terörist, örgütün SİHA korkularını anlattı Güvenlik güçlerinin iknası yoluyla PKK'dan kaçarak İran sınırında teslim olan terörist, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı silahlı insansız hava araçlarının örgüt içinde oluşturduğu tedirginliği paylaştı.

AA

Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan başarılı operasyonlar kapsamında her geçen gün yeni bir başarı elde ediliyor.

Yerli ve milli savunma sanayii ile dünyada adından söz ettiren Türkiye'nin SİHA'ları, terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası.

1 kişi daha ikna edildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır ve Diyarbakır emniyet müdürlükleri ile 5. Hudut Alay Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Türkiye'nin İran sınırında faaliyet yürüten PKK'lı F.C, asker ve polislere silahlarıyla teslim oldu.

Sınır hattından alınan erkek terörist, Iğdır il Emniyet Müdürlüğüne getirilerek işlemlerine başlandı.

Arkadaşlarının aracılığıyla 2017'de PKK mensuplarıyla tanıştığını ve bu kişiler üzerinden örgüte katıldığını anlatan F.C, "Örgüt içinde çeşitli insanlık dışı davranışlarla karşılaştım. Çeşitli yaptırımlar vardı. Bu yaptırımlar arasında tecrit, temel ihtiyaçların engellenmesi, tutuklanmalar bulunmakta ve aşırı derecede uygulanmaktaydı." dedi.

Terör örgütünün SİHA korkusunu anlattı

F.C, terör örgütüne nasıl katıldığının yanı sıra SİHA'ların örgüt mensuplarına verdiği korkuyu ve kaçış sürecini anlattı.

"Korku örgütün faaliyetlerinde aşırı derecede kısıtlamalar yaratmakta"

Son dönemlerde Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar, gelişen silah teknolojileri ve SİHA'ların örgüt içinde bir tedirginlik yarattığını belirten F.C, şöyle devam etti:

Örgüt, özellikle SİHA'lardan büyük bir darbe yemekte, sadece normal örgüt mensupları değil örgütün üst düzey yöneticileri de bu konuda aşırı derecede kayıplar vermekte.



Bunu örgütün kendisi de kabul etmektedir. Bu korku örgütün faaliyetlerinde aşırı derecede kısıtlamalar yaratmakta ve örgütü küçültmekte.

"Her geçen yıl yurt içinde küçülmekteler"

PKK'nın her geçen gün daha ciddi kayıplar verdiğini ve üyelerini bünyesinde tutmak için çeşitli yalanlar söylediklerini anlatan F.C, örgütün Türkiye'de aşırı derecede zorlandığını belirterek, "Her geçen yıl yurt içinde küçülmekteler, daralmakta ve zorlanmaktalar. Türk devleti de istikrarlı bir biçimde bu mücadelede yükselmekte." dedi.

"Türkiye kendi evlatlarına her zaman kucak açmakta"

F.C sözlerine şu şekilde devam etti:

Örgüt içinde gördüğüm, şahit olduğum toplumsal, ahlaki, kültürel ve insanlık açısından yanlış muameleler ve düşünceler doğrultusunda örgütten ayrılma kararı verdim.



Örgütten ayrılma düşüncesi olanlar, bu kararlılığı gösterenler, yol yöntem bilmeyenler, kendi devletlerine inansınlar. Türkiye kendi evlatlarına her zaman kucak açmakta.

"Teslim olanı zindana koyarlar tarzında politikalar yürütülmekte"

Örgüt içinde teslim olmaların önüne geçmek için çeşitli asılsız politikalar yürütüldüğünü vurgulayan F.C, "Teslim olanları öldürürler, döverler, zindana koyarlar, çürütürler tarzında politikalar yürütülmekte." ifadesini kullandı.

"Devletim, yaşama hakkı yolunda bir şans tanıdı"

Teslim olduktan sonra gördüklerini samimi bir şekilde dile getirdiğini belirten F.C, şunları söyledi: