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    Iğdır'da İrem bağları sonbahar renklerini büründü

    Kentteki bağlar sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk oldu. Bölgede bulunan ağaçlar ziyaretçilerini büyülüyor.
    • 15.11.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 14:24
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    Iğdır'da İrem bağları sonbahar renklerini büründü

    Iğdır'ın Melekli beldesi, sonbaharın etkisiyle renk cümbüşüne döndü.

    Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları'nda birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.

    Farklı meyve ağaçlarının bulunduğu bölgede ağaçların renkleri ziyaretçilerini büyülüyor.

    Bahçeler ziyaretçilerini ağırlıyor

    Fotoğraf severlerin rotaları arasında bulunan tarla ve bahçeler vatandaşın ilgi odağında.

    AA'nın haberine göre, sonbahar renklerine bürünen İrem Bağları'nın renkleri ziyaretçilerin ilgi odağında.

    Iğdır da İrem bağları sonbahar renklerini büründü #1

    Iğdır da İrem bağları sonbahar renklerini büründü #2

    Iğdır da İrem bağları sonbahar renklerini büründü #3

    Iğdır da İrem bağları sonbahar renklerini büründü #4

    Iğdır da İrem bağları sonbahar renklerini büründü #5


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