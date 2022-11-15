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- Iğdır'da İrem bağları sonbahar renklerini büründü
Iğdır'da İrem bağları sonbahar renklerini büründü
Kentteki bağlar sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk oldu. Bölgede bulunan ağaçlar ziyaretçilerini büyülüyor.
- 15.11.2022 - 14:19
- Güncelleme : 15.11.2022 - 14:24
Iğdır'ın Melekli beldesi, sonbaharın etkisiyle renk cümbüşüne döndü.
Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları'nda birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.
Farklı meyve ağaçlarının bulunduğu bölgede ağaçların renkleri ziyaretçilerini büyülüyor.
Bahçeler ziyaretçilerini ağırlıyor
Fotoğraf severlerin rotaları arasında bulunan tarla ve bahçeler vatandaşın ilgi odağında.
AA'nın haberine göre, sonbahar renklerine bürünen İrem Bağları'nın renkleri ziyaretçilerin ilgi odağında.