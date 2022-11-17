Iğdır'da terörden temizlenen köylerine 31 yıl sonra döndüler

Hain terör örgütünün baskıları sonrasında evlerini terk eden köy sakinleri, terörden temizlene bölgeye 31 yıl sonra tekrardan dönerek evlerini yaptı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü sakinleri, 1991 yılında terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Terörün temizlenmesinin ardından köy sakinleri, ayrı kaldıkları köylerine 31 yıl sonra geri dönmeye başladı.

Ağrı Dağı eteğinde yer alan köye dönen köylüler, yıkılan evlerin yerine yeni evler yaptı.

Muhtar mührünü geri istedi

Iğdır İl Özel idaresi tarafından, köylülere yerleşim ve ikametgah numaraları verildi.

Köy boşalmadan önce köyün 5 yıl muhtarlığını yapan Sayit Işık, kaymakamlıkta olan ve o dönem kendisinden alınan mührün geri verilmesini istediğini belirtti.

"Köyde 4 tane ev yaptık"

İHA'nın haberine göre, seçim kaybetmediğini, terörden dolayı köyün boşaldığını, bundan dolayı da mührün kendi hakkı olduğunu söyleyen Işık, "Ben köyde beş yıl muhtarlık yaptım. Ben de şu an köyde ev yaptım. Bugüne kadar kaymakamlığa gidip mührü istiyordum, köyde kimse yoktu. Şimdi de köyde 4 tane ev yaptık; ikametgahımızı aldık.

Özel İdare geldi, numara verdi, numaramız da tamamdır. Biz, mührümüzü Sayın Kaymakam Bey'den bekliyoruz. Ben aymakam Bey'e, 'Ya bizi seçime götürün ya da bizim mührü geri verin; ikisinden biridir' dedim. Biz orada ikametgahımızı almışız, orada ikame ediyoruz." şeklinde konuştu.