Iğdır’dan 362 kaçak göçmen Afganistan’a gönderildi

Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 362 Afgan, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi.

Iğdır’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan kaçak göçmenlerin engellenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Sınırı geçenler, kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

AA’nın haberine göre; çerçevede, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 362 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin daha işlemleri tamamlandı.

2 uçakla ülkelerine gönderildiler

Yapılan kontrollerin ardından araçlarla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na sevk edilen 362 kaçak göçmen, Afganistan'dan gelen 2 uçakla ülkelerine geri döndü.