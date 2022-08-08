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    Iğdır’dan 362 kaçak göçmen Afganistan’a gönderildi

    Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 362 Afgan, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi.
    • 08.08.2022 - 16:24
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    Iğdır’dan 362 kaçak göçmen Afganistan’a gönderildi

    Iğdır’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan kaçak göçmenlerin engellenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor.

    Sınırı geçenler, kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

    AA’nın haberine göre; çerçevede, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 362 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin daha işlemleri tamamlandı.

    2 uçakla ülkelerine gönderildiler

    Yapılan kontrollerin ardından araçlarla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na sevk edilen 362 kaçak göçmen, Afganistan'dan gelen 2 uçakla ülkelerine geri döndü.

    Iğdır’dan 362 kaçak göçmen Afganistan’a gönderildi #1

    Iğdır’dan 362 kaçak göçmen Afganistan’a gönderildi #2


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