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    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali'ye Ramazan yardımı götürdü

    Ramazan ayı dolayısıyla Somali'deki yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, 427 ihtiyaç sahibi ailenin temel ihtiyaçlarını sağladı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 15:21
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    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali'ye Ramazan yardımı götürdü

    Tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin kapılarının çalındığı Ramazan ayında İHH İnsani Yardım Vakfı, yardımlarını sürdürdü.

    2020 yılından bu yana yeterli yağışın olmadığı Somali'de kuraklık felaketi yaşanırken, bölge halkı da bu durumdan oldukça etkileniyor. Somali'de yaşanan milyonlarca insanın, temiz su ve yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

    SU VE GIDA SORUNU YAŞANIYOR

    Bölgede açılan bazı su kuyular kururken ülkede sağlık hizmetleri, gıda ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor. İHH tarafından yapılan açıklamada kuraklığın, tarım alanlarının da verimsizleştirdiği ifade edildi.

    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali ye Ramazan yardımı götürdü #1

    "4,3 MİLYON İNSANIN ETKİLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kuraklıktan şu ana kadar 4,3 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor. 500 bin kişi de kuraklık dolayısıyla yaşadığı bölgelerden başka bölgelere göç etmek durumunda kaldı. Bölgedeki kaynaklar, özellikle orta ve güney Somali'de hayvanlar için otlak ve su arayışı ile kaynak kullanımı konusunun çatışma riski oluşturduğunu belirtiyor. 23 Kasım 2021'de acil durum ilan edilen ülkede, hükümet diğer devletlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talebinde bulundu."

    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali ye Ramazan yardımı götürdü #2

    427 AİLEYE KUMANYA DAĞITILDI

    İHH'nın, ülkeye yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, düzenli olarak her ay 500 aileye et dağıtımında bulunan İHH'nın, ramazan çalışmaları kapsamında 427 aileye kumanya paketi dağıttığı ifade edildi.

    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali ye Ramazan yardımı götürdü #3

    12 BİN KİŞİYE GIDA VE HİJYEN PAKETİ DESTEĞİ

    İHH'nın, ramazan öncesinde de 200 aileye gıda kolisi, 200 aileye ise hijyen paketi ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Bölgeye yönelik yardım faaliyetleri kapsamında 2021 yılı kasım ayında Baidoa kenti ve çevresine yaklaşık 408 bin kişinin faydalanacağı 85 tanker su gönderen İHH, 415 aileye de temel gıda malzemeleri dağıtmıştı. Ramazanda ve ramazan öncesinde yapılan gıda ve hijyen paketi yardımlarından ise toplamda 12 bin kişi istifade etti."

    İHH, kuraklıkla boğuşan Somali ye Ramazan yardımı götürdü #4


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