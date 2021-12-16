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    İki şirkete petrol arama ruhsatı verildi

    TPAO’ya Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 08:49
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    İki şirkete petrol arama ruhsatı verildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    MERSİN VE HAKKARİ’DE RUHSAT VERİLDİ

    Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’ne, Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

    MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK’TA ARAMA YAPACAK

    Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30 bin 701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

    İki şirkete petrol arama ruhsatı verildi #1

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