İkinci turda tek pusula avantajı: Sandıklarda yoğunluk oluşmadı Tek pusula kullanılması nedeniyle ilk tura nazaran daha hızlı oy kullanılması sandıklarda yoğunluk oluşmasına engel oldu. Katılımın da düşük olduğu belirtilirken siyasiler seçmeni oy kullanmaya çağırdı.

ensonhaber.com Türkiye tarihi bir seçimin son düzlüğünde... 14 Mayıs ilk tur seçimiyle TBMM dağılımını belirleyen halk, cumhurbaşkanlığını ikinci tura bıraktı. Bugün düğüm çözülüyor... İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı bu akşam sonuçlanacak. Tek pusula, hızlı oy Türkiye sandık başında. Milletvekilliği seçiminin geride kalması, tek pusulalı tur nedeniyle oy verme işlemleri ilk tura nazaran daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle sandık başlarında sıra beklemeye gerek kalmıyor. Türkiye genelinde sandıklarda yoğunluk yaşanmıyor. Seçmene çağrı: Oy kullanın Hızla kullanılan oyların sayımının da daha kolay olması sebebiyle sonuçların da hızlı açıklanması bekleniyor. Diğer yandan ilk tura göre ikinci turda katılımın da düşük olduğu belirtilirken siyasiler seçmeni sandığa çağırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar sandık başına gelen tüm siyasiler seçmene oy kullanma çağrısında bulundu.