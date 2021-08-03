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    İkna çalışması sonucu 2 terörist daha teslim oldu

    Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan 2 örgüt mensubu daha ayrıldı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:41
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    İkna çalışması sonucu 2 terörist daha teslim oldu

    PKK'da çözülmeler sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

    2 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

    Çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin 1997'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun ise terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

    BİLANÇO 120 OLDU

    Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 120'ye yükseldiği belirtildi.

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