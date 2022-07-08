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    İl il bayram namazı saatleri

    İl il bayram namazı saatleri

    Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.
    • 08.07.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 09:11
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    Müslümanların Kurban Bayramı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor...

    İbadetlerine önem verenler, bayram namazı saatlerini şimdiden araştırmaya başladı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının il il kılınacağı saatleri açıkladı.

    Ankara’da 06.03, İstanbul’da 06.15, İzmir’de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacağı belirtildi.

    İl il namaz saatleri

    Başkanlık tarafından açıklanan verilere göre, il il bayram namazı saatleri şöyle:

    • Adana 06.00

    • Adıyaman 05.46

    • Afyonkarahisar 06.15

    İl il bayram namazı saatleri #1

    • Ağrı 05.22

    • Aksaray 06.02

    • Amasya 05.49

    İl il bayram namazı saatleri #2

    • Ankara 06.03

    • Antalya 06.18

    • Ardahan 05.20

    İl il bayram namazı saatleri #3

    • Artvin 05.24

    • Aydın 06.28

    • Balıkesir 06.23

    İl il bayram namazı saatleri #4

    • Bartın 06.00

    • Batman 05.34

    • Bayburt 05.32

    İl il bayram namazı saatleri #5

    • Bilecik 06.14

    • Bingöl 05.35

    • Bitlis 05.29

    İl il bayram namazı saatleri #6

    • Bolu 06.06

    • Burdur 06.18

    • Bursa 06.17

    İl il bayram namazı saatleri #7

    • Çanakkale 06.28

    • Çankırı 05.58

    • Çorum 05.53

    İl il bayram namazı saatleri #8

    • Denizli 06.23

    • Diyarbakır 05.38

    • Düzce 06.07

    İl il bayram namazı saatleri #9

    • Edirne 06.23

    • Elazığ 05.40

    • Erzincan 05.36

    İl il bayram namazı saatleri #10

    • Erzurum 05.29

    • Eskişehir 06.12

    • Gaziantep 05.51

    İl il bayram namazı saatleri #11

    • Giresun 05.38

    • Gümüşhane 05.35

    • Hakkari 05.25

    İl il bayram namazı saatleri #12

    • Hatay 05.58

    • Iğdır 05.18

    • Isparta 06.17

    İl il bayram namazı saatleri #13

    • İstanbul 06.15

    • İzmir 06.29

    • Kahramanmaraş 05.52

    İl il bayram namazı saatleri #14

    • Karabük 06.00

    • Karaman 06.08

    • Kars 05.20

    İl il bayram namazı saatleri #15

    • Kastamonu 05.55

    • Kayseri 05.55

    • Kilis 05.53

    İl il bayram namazı saatleri #16

    • Kırıkkale 06.00

    • Kırklareli 06.21

    • Kırşehir 05.59

    İl il bayram namazı saatleri #17

    • Kocaeli 06.12

    • Konya 06.09

    • Kütahya 06.15

    • Malatya 05.45

    • Manisa 06.27

    • Mardin 05.37

    • Mersin 06.03

    • Muğla 06.27

    • Muş 05.31

    • Nevşehir 05.58

    • Niğde 06.00

    • Ordu 05.40

    • Osmaniye 05.56

    • Rize 05.29

    • Sakarya 06.10

    • Samsun 05.45

    • Siirt 05.31

    • Sinop 05.48

    • Sivas 05.46

    • Şanlıurfa 05.45

    • Şırnak 05.30

    • Tekirdağ 06.21

    • Tokat 05.47

    • Trabzon 05.33

    • Tunceli 05.38

    • Uşak 06.19

    • Van 05.24

    • Yalova 06.15

    • Yozgat 05.55

    • Zonguldak 06.03.

    Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak


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