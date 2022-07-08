İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Müslümanların Kurban Bayramı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor...

İbadetlerine önem verenler, bayram namazı saatlerini şimdiden araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının il il kılınacağı saatleri açıkladı.

Ankara’da 06.03, İstanbul’da 06.15, İzmir’de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacağı belirtildi.

İl il namaz saatleri

Başkanlık tarafından açıklanan verilere göre, il il bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 06.00

Adıyaman 05.46

Afyonkarahisar 06.15

Ağrı 05.22

Aksaray 06.02

Amasya 05.49





Ankara 06.03

Antalya 06.18

Ardahan 05.20





Artvin 05.24

Aydın 06.28

Balıkesir 06.23





Bartın 06.00

Batman 05.34

Bayburt 05.32





Bilecik 06.14

Bingöl 05.35

Bitlis 05.29





Bolu 06.06

Burdur 06.18

Bursa 06.17





Çanakkale 06.28

Çankırı 05.58

Çorum 05.53





Denizli 06.23

Diyarbakır 05.38

Düzce 06.07





Edirne 06.23

Elazığ 05.40

Erzincan 05.36





Erzurum 05.29

Eskişehir 06.12

Gaziantep 05.51





Giresun 05.38

Gümüşhane 05.35

Hakkari 05.25





Hatay 05.58

Iğdır 05.18

Isparta 06.17





İstanbul 06.15

İzmir 06.29

Kahramanmaraş 05.52





Karabük 06.00

Karaman 06.08

Kars 05.20





Kastamonu 05.55

Kayseri 05.55

Kilis 05.53





Kırıkkale 06.00

Kırklareli 06.21

Kırşehir 05.59





Kocaeli 06.12

Konya 06.09

Kütahya 06.15

Malatya 05.45

Manisa 06.27

Mardin 05.37

Mersin 06.03

Muğla 06.27

Muş 05.31

Nevşehir 05.58

Niğde 06.00

Ordu 05.40

Osmaniye 05.56

Rize 05.29

Sakarya 06.10

Samsun 05.45

Siirt 05.31

Sinop 05.48

Sivas 05.46

Şanlıurfa 05.45

Şırnak 05.30

Tekirdağ 06.21

Tokat 05.47

Trabzon 05.33

Tunceli 05.38

Uşak 06.19

Van 05.24

Yalova 06.15

Yozgat 05.55

Zonguldak 06.03.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak