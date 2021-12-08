İlave tediye ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşçinin gözü o tarihte...

İlave tediye ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşçinin gözü o tarihte...

Kamu işçilerinin belirli aralıklarla aldıkları ilave tediye ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme alacak olanlar, hangi tarihte hesaplara yatacağını araştırıyor. İşte ilave tediye ödeme tarihleri..

inlerce çalışanı yakından ilgilendiren ilave tediyeleri ödemeleri için geri sayım başladı. İlave tediye alacak olan çalışanlar ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor...

Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

Tediye ödemeleri, taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 2 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

Peki bu yılın son ilave tediyesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında ödenecek? İşte tarihi...

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu.

6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.