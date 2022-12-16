İlave tediye yattı mı, ne zaman ödenecek? 2022 Aralık tediyesi...

İlave tediye yattı mı, ne zaman ödenecek? 2022 Aralık tediyesi...

İlave tediye adı altında ödeme alacak olan kamu işlerinin gözü hesaplarda... Peki aralık ayı ilave tediye ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi.

Yılın son günleriyle birlikte ilave tediye konusu da gündemde yerini aldı.

İlave tediye alacak olan çalışanlar ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor.

Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor.

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

2 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

Peki bu yılın son ilave tediyesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında ödenecek? Aralık 2022 ilave tediyeleri ne zaman yatacak? İşte tarihi...

Aralık 2022 ilave tediyeleri yattı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde bayram öncesi ödendi. İlave tediyelerin ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 Cuma tarihinde ödenecek.