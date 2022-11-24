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    İlber Ortaylı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    75 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, koronavirüse yakalandı. Ortaylı'nın Osmaniye programı, rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.
    • 24.11.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:37
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    İlber Ortaylı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Küresel çapta mücadele verilen koronavirüs, eskisi kadar etki göstermese de halen gündemde.

    75 yaşındaki tarihçi İlber Ortaylı'dan da bu yönde kötü haber geldi.

    Koronavirüse yakalandı

    Ortaylı'nın şüphe üzerine verdiği koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ortaylı'nın, Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.

    Konu hakkında, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara bir duyuru yaptı.

    "Rahatsızlığı nedeniyle 1 hafta ertelemek zorunda kaldık"

    Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum.” ifadelerini kullandı.

    İlber Ortaylı nın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    İlber Ortaylı nın koronavirüs testi pozitif çıktı #2


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