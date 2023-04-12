İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ ile uluslararası alanda mücadeleyi anlattı FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'nın bu terör örgütüne kol kanat gerdiğini söyledi. Altun ayrıca, FETÖ'yle uluslararası alanda mücadele sonrası faaliyetlerinin gerilediğini de bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, Batı'nın FETÖ'ye kol kanat gerdiğini söyledi.

Altun ayrıca FETÖ'yle uluslararası alanda mücadele sonrası faaliyetlerinin gerilediğini de bildirdi.

FETÖ'nün dış müdahalelerin, kumpasların ve terörün kaynağı haline geldiği belirten Altun, FETÖ'nün kumpasta sınır tanımayan bir örgüt olduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz'da ihanette sınır tanımadığını da sözlerine ekledi.

"Son FETÖ'cü de adalet önünde hesap verene kadar bir an bile geri durmayacağız." diyen Altun'un açıklamaları şöyle:

"FETÖ, dış müdahalelerin, kumpasların ve terörün kaynağı haline geldi. Kumpasta sınır tanımayan bu örgüt, sınır aşan bir yapılanma içindedir. 15 Temmuz'da FETÖ, ihanette sınır tanımadıklarını gösterdi."

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