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İletişim Başkanlığı, Ayasofya'da özel gösteri düzenledi

İletişim Başkanlığı, Ayasofya'da özel gösteri düzenledi

Ayasofya, fethe ilişkin görkemli kutlamaya ev sahipliği yaptı. Anlatım ve görsellerle kapsamlı bir içeriğe imza atıldı.