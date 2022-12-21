İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır ve şartları nelerdir?

İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 155 personel alımı yapacağını duyurdu. Vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihini araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 155 personel alımı gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı’nın duyurduğu ilan, Resmi Gazete’de yayınlandı. Birçok alanda boş pozisyonlar için sözleşmeli personel alınacak.

15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 adet Destek Personeli, taşra teşkilatı için 54 adet Büro Personeli, 54 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 25 adet Destek Personeli istihdam edilecek.

İlanın yayınlanmasının ardından iş arayan vatandaşlar, başvuru şartlarını, tarihini ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

Başvurular ne zaman başlayacak?

İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 02 Ocak 2023 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı - Kamu İş İlanları (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.tr resmî internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;

a) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS P93,

b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS P94 puan türlerinin birinden Büro Personeli için en az 70, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.