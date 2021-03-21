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- İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olsa da hiç bir şekilde aile içi şiddetle mücadeleden vazgeçmeyecektir." denildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.03.2021 - 22:15
- Güncelleme : 21.03.2021 - 22:18
"İnsan Hakları Eylem planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı ilave adımlar atılacaktır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı devletin kadınları korumaktan taviz verdiği anlamına gelmemektedir."
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