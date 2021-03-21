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    İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olsa da hiç bir şekilde aile içi şiddetle mücadeleden vazgeçmeyecektir." denildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.03.2021 - 22:15
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 22:18
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    İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

    "İnsan Hakları Eylem planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı ilave adımlar atılacaktır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı  devletin kadınları korumaktan taviz verdiği anlamına gelmemektedir."

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