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İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olsa da hiç bir şekilde aile içi şiddetle mücadeleden vazgeçmeyecektir." denildi.