İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun teröristlere yönelik ifadeleri manipüle etmesine yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kandil'deki teröristlere yönelik cümlelerini kırparak manipüle etmesine yönelik açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayları ve partililer, yoğun bir süreçten geçiyor.

Sahada yapılan çalışmalar, sosyal medya ve televizyon ekranlarında da devam ediyor.

Yapılan dezenformasyonlara karşı ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı titizlikle bir çalışma yürütüyor.

Böylelikle manipüle edilen olaylar günyüzüne çıkmış oluyor.

Gençlere seslendi

Son olarak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı ele alındı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamaları keserek paylaştı

Yapılan paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingindeki ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'i hedef alarak kullandığı ifadelerin söz konusu videoda kesildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerinden, "Kandil'den ne diyordu birisi..." kısmını keserek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Konuşma bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir"

Açıklamaların tamamı ise İletişim Başkanlığı tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, 'Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?' dediği iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen, 'Kandil'den ne diyordu birisi...' ifadesi kasıtlı olarak kesilmiş, konuşma bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir. Paylaşılan bölümün öncesi izlendiğinde, söz konusu ithamların Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik olduğu açıkça görülmektedir.

Açıklamaların tamamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elebaşları tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarına değindiği videoda şu ifadeler kullanıldı:

Kandil'den ne diyordu birisi? Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'na...

"Kandil’i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert ifadeler kullandı.

Dağ: