İletişim Platformu'nun iftar programında depremzedeler unutulmadı

Medya sektöründe ön plana çıkan Sivil Toplum Kuruluşları'ndan biri olan 'İletişim Platformu' üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel Ramazan iftarında bir araya geldi.
Programa; akademisyenler, iletişim fakültesi öğrencileri ve platform üyeleriyle birlikte toplamda 400 kişi katıldı.
Geleneksel iftar daveti, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Depremzedeler unutulmadı
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı konuşma yaptı.
Ardından programda 6 Şubat'ta Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi de konuşuldu.
Bu kapsamda anlamlı bir harekete imza atıldı ve deprem bölgesi için bağış toplandı.
Toplamda 4 bin kişilik iftar yemeği bağışlandı
Ramazan'ın ilk günlerinde de benzer bir kampanya organize eden İletişim Platformu, böylece toplamda depremzedeler için İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile 4 bin kişilik iftar yemek bağışı gerçekleştirmiş oldu.
İftar sonrası gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.