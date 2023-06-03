İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

AA

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

İlham Aliyev Ankara'ya geldi

Yemin törenini takip etmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile Ankara'ya geldi.

İlham Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda devlet yetkilileri karşıladı.

20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil etti.