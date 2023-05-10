İlham Aliyev'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Azerbaycan'ı kimse yok sayamaz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayatımın en büyük projesi' sözleriyle açıkladığı 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesinde Azerbaycan'a yer vermemesini isim vermeden eleştirdi.

AA

Türkiye günler sonra yapılacak seçimlere odaklanmış durumda...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu" başlığı ile bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, İpek Yolu Projesi için şu ifadeleri kullandı:

Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demir yolu alt yapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak. Türkiye’den Gürbulak ve Kapıköy’den çıkarak, İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı, Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek, Çin’e varacaksınız.

Azerbaycan'a yer vermedi

Azerbaycan'dan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hayatımın en büyük projesi" sözleriyle açıkladığı "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi"nde Azerbaycan'a yer vermemesine eleştiri geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'dan ulusa seslendi.

Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal liderin hayatı ve çalışmalarından, Azerbaycan için yaptıklarından bahsetti.

"Azerbaycan'ı dışarda bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak"

Azerbaycan'ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev şu ifadeleri kullandı:

Bugün Azerbaycan Avrasya'nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan'da 'Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru' başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.

"Geleceğimizi güçlü milli ve manevi temel üzerine inşa ediyoruz"

Gördükleri tüm işlerin ve başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılığın olduğuna vurgu yapan Aliyev, şunları söyledi: