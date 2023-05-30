İlk hac kafilesi İstanbul'dan uğurlandı İlk hac kafilesi, Üsküdar Harem'de düzenlenen 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programıyla hacca yolcu edildi. 170 hacı adayı, Harem'den otobüslere binerek kutsal topraklara gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

DHA

İstanbul'dan kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi için Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programı düzenlendi.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, hacı adayları ile yakınları katıldı.

Programda duygusal anlar yaşandı

Program sırasında duygusal anlar yaşandı, hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Programda, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Program sonunda 170 hacı adayı Harem'den otobüslere binerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

"İnşallah haccınızı en güzel bir şekilde yapmış ve mebrur bir haccı yerine getirmiş olarak dönersiniz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Değerli hacılarım hac ibadeti biz biliyoruz ki Müslümanlığımızı insanlığımızı daha da geliştirmeye katkı sağlayacaktır. İbadetlerin hikmeti buradadır. Niçin namaz kılıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre şöyle anlamaya çalışıyoruz. Namaz insanı bütün kötülüklerden uzaklaştırır, alıkoyar. Oruç da hac da zekat da böyledir. Daha iyi Müslüman, daha iyi insan olmak için. Cenab-ı Hak ibadetleri bizlere farz kılmıştır. Dolayısıyla inşallah haccımız bizi daha iyi Müslüman ve daha iyi insan yapacak. Buna olan inancımızı hep diri tutalım ve doya doya haccımızı yaşamaya çalışalım. Aziz kardeşlerim Resulûllah Efendimiz buyuruyor ki, 'Arafat'ta yapılan dualar mutlaka kabul olunur. Niyetlerinizi ve dualarınızı o kadar canlı tutun ki Arafat'a çıktığınızda orada vakfe yaptığınızda annenizden doğduğunuz şekilde tertemiz şekilde Haccınızı yapmış olasınız. Bunun için niyet çok önemli. Peygamber Efendimiz (S.A.S.); 'Din nasihattir.' buyurmaktadır. Yani samimiyettir ve samimiyetinizi öyle diri tutunuz ki haccınız sizin daha iyi Müslüman, daha iyi insan olmanıza katkı sağlasın ve döndüğünüzde gençler sizden daha çok istifade etsin. Sizin yaşantınızdan gençler çocuklar daha çok istifade etsin. Çünkü İslam, yaşanılan bir dindir. Sadece teorik planda kalan değil, hayatta her şeyiyle gösterilen yaşanılan bir din olması münasebetiyle haccımız, aile hayatımıza güzellik katacak, komşuluk ilişkilerimize, toplumsal ilişkilerimize güzellik katacak. Şimdiden bu niyetle yola çıkın. İnşallah haccınızı en güzel bir şekilde yapmış ve mebrur bir haccı yerine getirmiş olarak dönersiniz." dedi.

"Allah herkese, tüm Müslümanlara nasip etsin"

Hacı adayı Nesim Baybur, “Çok güzel. Allah herkese, tüm Müslümanlara nasip etsin." dedi.

Adayı Rabia Sakallı, “Çok heyecanlıyım, Allah sizlere de nasip etsin." dedi.

Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri ve beraberinde yol arkadaşlığı yapan 2 Fransız vatandaşı da Harem'deki hacı uğurlama programına katıldı.