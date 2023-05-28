Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından da dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti ve oyunu kullandı.

Hem yurt dışı hem de yurt içinde yoğun bir katılım gerçekleşti.

Kullanılan oyların sayılması sonucunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından da tebrik mesajları gelmeye başladı.

İlk mesaj Katar'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından kutlamalar başladı.

Vatandaşlar, Erdoğan'ın galibiyetini kutlamak için sokağa çıkarken yurt dışından da tebrik mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden ise Katar Emiri Şeyh Temim oldu.

"Sevgili kardeşim..."

"Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim."

Libya'dan da tebrik geldi

Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Macaristan Başbakanı'ndan tebrik!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti:

"Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı"

Cezayir'den tebrik

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Somali: Dost ve kardeş Türkiye!

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mahmud: “Tebrikler dost ve kardeş Türkiye!”

Alivey de aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Afganistan'dan tebrik

Afganistan İslam Emirliği Başbakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini tebrik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı mesaj paylaştı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerin içinde yer alara şu mesajı paylaştı: