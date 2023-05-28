Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti ve oyunu kullandı.
Hem yurt dışı hem de yurt içinde yoğun bir katılım gerçekleşti.
Kullanılan oyların sayılması sonucunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından da tebrik mesajları gelmeye başladı.
İlk mesaj Katar'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından kutlamalar başladı.
Vatandaşlar, Erdoğan'ın galibiyetini kutlamak için sokağa çıkarken yurt dışından da tebrik mesajları geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden ise Katar Emiri Şeyh Temim oldu.
"Sevgili kardeşim..."
"Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim."
Libya'dan da tebrik geldi
Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.
Macaristan Başbakanı'ndan tebrik!
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti:
"Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı"
Cezayir'den tebrik
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Somali: Dost ve kardeş Türkiye!
Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mahmud: “Tebrikler dost ve kardeş Türkiye!”
Alivey de aradı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.
Afganistan'dan tebrik
Afganistan İslam Emirliği Başbakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini tebrik etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı mesaj paylaştı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerin içinde yer alara şu mesajı paylaştı:
Sevgili dostum, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik ediyor, bu dönemde de ülkenin daha fazla kalkınmasına ve vatandaşlarının refahına olan bağlılığınızı sürdürmeniz dileği ile. Sırbistan, karşılıklı saygı ve samimi dostluklara dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirme kararlılığını sürdürüyor.