İHA
Kurak bir kışın ardından ilkbahara girildi.
Hafta içinde Marmara Bölgesi'nde güneşli hava hakim olurken bugün yeniden soğuk hava etkili olmaya başladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışların yeniden başlayacağı belirtildi.
Uyarının ardından Tekirdağ'da yağmur yüzünü gösterdi.
Yağmur geri döndü
Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış başladı.
Sağanak yağışla beraber, dışarıda bulunan kimi vatandaşlar yanlarında bulundurdukları şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.
Dolu riskine karşı önlem aldılar
Bazı vatandaşlar da tente, durak ve duvar diplerine sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.
Sağanak yağış etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar araçlarını dolu riskine karşı örtüyle kapatarak üstüne taş koydu.