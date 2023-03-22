İlkbahar yağmurları başladı! Tekirdağlılar dolu için önlem aldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Araç sahipleri dolu riskine karşı otomobillerinin üstünü kapattı.

İHA Kurak bir kışın ardından ilkbahara girildi. Hafta içinde Marmara Bölgesi'nde güneşli hava hakim olurken bugün yeniden soğuk hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışların yeniden başlayacağı belirtildi. Uyarının ardından Tekirdağ'da yağmur yüzünü gösterdi. Yağmur geri döndü Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla beraber, dışarıda bulunan kimi vatandaşlar yanlarında bulundurdukları şemsiyelerini açarak yoluna devam etti. Dolu riskine karşı önlem aldılar Bazı vatandaşlar da tente, durak ve duvar diplerine sığınarak yağmurun geçmesini bekledi. Sağanak yağış etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar araçlarını dolu riskine karşı örtüyle kapatarak üstüne taş koydu.