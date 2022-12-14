İmamoğlu davasının ardından AK Parti'den ilk açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilirken Bülent Turan, "Bu kararın da konusu yargıya hakarettir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada İmamoğlu'na ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Verilen kararın ardından birçok siyasi isim açıklamalarda bulunurken AK Parti'den de ilk açıklama geldi.

"Bu kararın da konusu yargıya hakarettir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, karara ilişkin açıklamada bulundu.

Turan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz, biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir.

Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım."