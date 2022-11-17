İndirimler peş peşe geliyor! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 17 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

İndirimler peş peşe geliyor! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 17 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim mi geliyor? 16 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 15.11.2022 Salı günü itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Araç sahipleri, “Motorin ve benzine indirim mi geldi? 17 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorine indirim mi geldi?

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. Geçtiğimiz gün 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İstanbul 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,79 TL

Benzin litre fiyatı 21,93 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,89 TL

Benzin litre fiyatı 22,07 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,93 TL

Benzin litre fiyatı 22,07 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL