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    İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

    İnegöllü traktör sahipleri, çiftçi bir ailenin 7 yaşındaki oğullarının sünneti için bir araya geldi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 09:25
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    İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

    Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde, Mustafa Kamar ve Sinem Kamar çiftinin çocuğu İsmail Efe Kamar (7) için sünnet düğünü düzenlendi.

    Çiftçi olan Mustafa Kamar, traktörünü sünnet aracına dönüştürdü.

    TRAKTÖRLER KONVOY İÇİN SÜSLENDİ

    Konvoya yakınları da traktörleriyle katıldı. Renkli görüntülerin olduğu konvoy, ilgi çekti.

    İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

    İnegöl de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu #1

    İnegöl de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu #2

    İnegöl de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu #3

    İnegöl de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu #4

    İnegöl de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu #5

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