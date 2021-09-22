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- İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu
İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu
İnegöllü traktör sahipleri, çiftçi bir ailenin 7 yaşındaki oğullarının sünneti için bir araya geldi.
- İHA
- 22.09.2021 - 08:49
- Güncelleme : 22.09.2021 - 09:25
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde, Mustafa Kamar ve Sinem Kamar çiftinin çocuğu İsmail Efe Kamar (7) için sünnet düğünü düzenlendi.
Çiftçi olan Mustafa Kamar, traktörünü sünnet aracına dönüştürdü.
TRAKTÖRLER KONVOY İÇİN SÜSLENDİ
Konvoya yakınları da traktörleriyle katıldı. Renkli görüntülerin olduğu konvoy, ilgi çekti.
İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu