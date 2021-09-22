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İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöllü traktör sahipleri, çiftçi bir ailenin 7 yaşındaki oğullarının sünneti için bir araya geldi.