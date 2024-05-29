İngiltere'de aşırı sağcı siyasetçi Türk berberleri hedef aldı Türk berber dükkanlarının kapatılması gerektiğini söyleyen aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Richard Tice, berberlerin İngiltere'ye zarar verdiği iddiasında bulundu.

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İngiltere'de aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Reform UK Partisi lideri Richard Tice, ülkede yaşayan Türk berberlerle ilgili bir çağrı yaptı.

Buna göre Tice, İngiltere'de çalışan Türk berberlere baskı kurulmasını istedi.

Sosyal medya platformu X'te Türk berberlerle ilgili suçlamalarda bulunan Tice, Türklere ait bu dükkanların "para aklayan uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığını" iddia etti.

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Türk berber dükkanlarıyla ilgili art arda tweet paylaşan Tice, "Polis ve yerel yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Bilmiyorlar ve yetersizler ya da biliyorlar ve yolsuzluğa bulaşmışlar ya da sadece korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili akıl almaz iddialarını sürdüren Tice, Türk berber dükkanlarının İngiltere'deki ortama zarar verdiğini öne sürdü.

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Ayrıca Türk berberlerin sadece nakit para kabul ederek vergi kaçırdığını ve para akladığını da iddia edildi.

Tice'ın açıklamalarına Türk berberler tepki gösterirken Reform UK Partisi'nin ırkçı söylemleri, sadece bununla sınırlı değildi.

Reform UK Partisi'nin onursal başkanı Nigel Farage, daha önce Müslüman gençlerin Britanya değerlerinden nefret ettiği yönünde bir açıklama yapmış ve tepki toplamıştı.