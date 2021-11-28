Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Heykel Yapım Sanatı’na İranlı turistler büyük ilgi gösterdi.

Dünya çapında uygulanan alışveriş çılgınlığı Muhteşem Cuma devam ediyor.

Türkiye de bu kapsamda 3 günlük alışveriş çılgınlığı için İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Van, hem alışveriş hem de eğlence için İranlı turistlerin gözdesi. İl ve ilçe belediyeleri de farklı etkinliklerle turistleri eğırlıyor.

HEYKEL YAPIM SANATI ETKİNLİĞİ

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nin iş birliğinde CHP belediyelrinde görmeye alışık olduğumuz ‘Heykel Yapım Sanatı’ etkinliği düzenlendi.

İpekyolu Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte çamurdan heykel yapımı, müzik, resim, karikatür gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenirken vatandaşların yanı sıra İranlı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Kaymakam Aydın, sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek vatandaşlarla ve İranlı turistlerle sohbet etti.

İpekyolu Belediyesi'nden İranlılara heykel yapımı dersi ViDEO







"ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın bu tarz etkinliklerin Van’ın tanıtımı için oldukça verimli olduğunu belirterek, şartlar el verdiği sürece bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar ve İranlı turistler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek doyasıya eğlenme fırsatını kendilerine sunduğu için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür ettiler.







